Псков, 29 ноября 2019, 18:38 — REGNUM В Псковской области после дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом, в результате которого пострадали четверо школьников и учительница, организован ряд проверок ‑ и региональным следственным управлением СКР, и областными властями, и компанией-перевозчиком «Псковпассажиравтотранс», которой принадлежит перевернувшийся автобус.
«Водитель перед выездом на маршрут прошёл предрейсовый медицинский осмотр, признаков алкогольного опьянения не выявлено», — цитирует заявление компании «Псковское агентство информации».
В компании подчеркнули, что это не школьный, а рейсовый автобус, который регулярно ездит по маршруту Иваньково — Новоржев. Именно этим рейсом дети и учителя добираются до школы.
По данным «Псковпассажиравтотранса», автобус находился в технически исправном состоянии. «24 октября 2019 года прошёл очередной государственный технический осмотр, и перед выездом на линию был осмотрен контролёром по проверке технического состояния автомототранспортных средств», — уточнили в автотранспортном предприятии.
Сообщается, что автобус оборудован ремнями безопасности, тахографом и блоком ГЛОНАСС.
В компании также заявили, что скоростной режим водитель автобуса не нарушал, и это подтверждается показаниями тахографа: он двигался со скоростью 20−40 км/ч.
Предварительная причина ДТП — гололёд. Сама дорога на месте аварии — близ деревни Макарово на 2-м километре автодороги Новоржев-Кудеверь — идёт под уклон.
«Участок не был обработан антиобледенительными средствами либо песком», — заявили в «Псковпассажиравтотрансе».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 29 ноября водитель рейсового автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находилось десять пассажиров, в том числе семь детей. Пять человек — учительница и четверо школьников — получили травмы (ушибы и переломы) и госпитализированы. Дети отправлены в Детскую областную клиническую больницу в Псков, женщина — в Островскую межрайонную больницу.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность всех школьных перевозок в регионе. Следственные органы начали проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей.
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