Псков, , 18:38 — REGNUM В Псковской области после дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом, в результате которого пострадали четверо школьников и учительница, организован ряд проверок ‑ и региональным следственным управлением СКР, и областными властями, и компанией-перевозчиком «Псковпассажиравтотранс», которой принадлежит перевернувшийся автобус.

Попавший в ДТП в Псковской области рейсовый автобус Pskov.sledcom.ru

«Водитель перед выездом на маршрут прошёл предрейсовый медицинский осмотр, признаков алкогольного опьянения не выявлено», — цитирует заявление компании «Псковское агентство информации».

В компании подчеркнули, что это не школьный, а рейсовый автобус, который регулярно ездит по маршруту Иваньково — Новоржев. Именно этим рейсом дети и учителя добираются до школы.

По данным «Псковпассажиравтотранса», автобус находился в технически исправном состоянии. «24 октября 2019 года прошёл очередной государственный технический осмотр, и перед выездом на линию был осмотрен контролёром по проверке технического состояния автомототранспортных средств», — уточнили в автотранспортном предприятии.

Сообщается, что автобус оборудован ремнями безопасности, тахографом и блоком ГЛОНАСС.

В компании также заявили, что скоростной режим водитель автобуса не нарушал, и это подтверждается показаниями тахографа: он двигался со скоростью 20−40 км/ч.

Предварительная причина ДТП — гололёд. Сама дорога на месте аварии — близ деревни Макарово на 2-м километре автодороги Новоржев-Кудеверь — идёт под уклон.

«Участок не был обработан антиобледенительными средствами либо песком», — заявили в «Псковпассажиравтотрансе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 29 ноября водитель рейсового автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находилось десять пассажиров, в том числе семь детей. Пять человек — учительница и четверо школьников — получили травмы (ушибы и переломы) и госпитализированы. Дети отправлены в Детскую областную клиническую больницу в Псков, женщина — в Островскую межрайонную больницу.

Все новости об этом: В Псковской области опрокинулся автобус с детьми — трансляция

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность всех школьных перевозок в регионе. Следственные органы начали проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП со школьниками: псковский СК проводит проверку