Сочи, Краснодарский край, , 18:36 — REGNUM Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды объявили власти города Сочи в Краснодарском крае. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба городской администрации.

Ливневые дожди с грозами и градом ожидаются в городе-курорте с 29 ноября по 1 декабря. также будет наблюдаться сильные ветер с отдельными порывами до 25 м/сек. На реках возможно поднятие уровня воды до критического.

Кроме того, в высокогорных районах возможно выпадение снега, велика опасность схода селей, а на участке побережья Магри — Веселое возможно формирование смерчей.

За обстановкой в районе круглосуточно будут наблюдать главы внутригородских районов, главы сельских округов, специалисты Службы спасения, Кубань-СПАС, Водостока, дорожных служб. Круглосуточно будет мониториться ситуация на реках.

Гостям города и местным жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от отдыха возле водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном ветре и ливнях, которые, по прогнозам синоптиков, ожидаются в Краснодарском крае.

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