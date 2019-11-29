Новочеркасск, Ростовская область, , 18:18 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области приостановлена работа стационара местной инфекционной больницы. Новых пациентов лечебное учреждение не принимает. Кроме того, по собственному желанию уволились сразу три специалиста.

«Маршруты пациентов с этими заболеваниями определены. Дети с ОРЗ, пневмониями и ангинами будут госпитализироваться в детскую городскую больницу. Дети с кишечными инфекциями, менингитом и другими будут госпитализироваться в Аксай и ЦГБ Ростова», — цитирует портал «Ёрш» начальника управления здравоохранения Татьяну Гудкову.

ИА REGNUM напоминает, что следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в карете скорой помощи. Двухлетний ребёнок незадолго до трагедии был госпитализирован в инфекционную больницу Новочеркасска с симптомами ОРВИ. По данному факту уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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