Сухум, , 18:35 — REGNUM Обстоятельства похищения человека в Сухуме были обнародованы Генпрокуратурой Абхазии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, похищение человека произошло 24 ноября в столице Абхазии городе Сухуме. Около 17:30 в районе кладбища «Личкоп» неизвестными злоумышленниками был похищен Армен Григорян 1976 года рождения, гражданин Абхазии.

Для установления всех обстоятельств похищения была проведена доследственная проверка, опрошены свидетели инцидента, изучен круг общения похищенного.

Местонахождение похищенного мужчины на данный момент неизвестно. Злоумышленники разыскиваются. Отмечается, что заявления о похищении со стороны родственников мужчины не поступало.

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