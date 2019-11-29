Лондон, , 18:08 — REGNUM Рядом с Лондонским мостом неизвестный мужчина ранил ножом пять человек, сообщает 29 ноября Sky News.

Лондонские полицейские на своей странице в Twitter заявили, что нападавший уже задержан. Уточняется, что сигнал о происшествии поступил в 16:58 мск.

«Задержан мужчина. Насколько мы понимаем, несколько человек получили ранения», — указано в сообщении полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Лондонском мосту полицейские застрелили человека. Связаны ли эти два происшествия между собой, на данный момент неясно.

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