Лондон, , 17:56 — REGNUM Мужчину застрелили сотрудники полиции на Лондонском мосту. Об этом 29 ноября сообщает телеканал Sky News.

В Twitter полиции Лондона сообщается, что сотрудники сейчас находятся на ранней стадии реагирования на инцидент. Полицейские обратились к гражданам с просьбой выполнять все рекомендации сотрудников полиции при нахождении в районе моста.

Лондонский мост перекрыт, многочисленные очевидцы заявили о стрельбе на мосту. Полиция Лондона пока не сообщает детали инцидента. На мосту собралось много автомобилей полиции.

На видеозаписи, которую продемонстрировал телеканал Sky News, видно вооружённого полицейского у северной стороны моста. Как предполагается, тело мужчины, в которого стреляли, лежит на мосту.

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