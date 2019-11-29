Берлин, , 17:45 — REGNUM Акция протеста против политики власти в сфере защиты климата с участием около 10 тыс. экоактивистов проходит в Берлине. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба полиции города.

Акция «Климатическая забастовка» организована берлинским отделением движения «Пятницы ради будущего». Движение разделяет идеи шведской экоактивистки Греты Тунберг.

В акции принимают участие единомышленники организаторов Extinction Rebellion, «Антифашистский фронт», «Бабушки против правых» и другие левые объединения. Среди участников много молодёжи и школьников, а также семей с грудными детьми.

Акция началась в полдень по местному времени у Бранденбургских ворот. Перед собравшимися выступили лидеры экологических движений, а также представитель Берлинского технического университета, который пояснил, что учебное заведение ещё летом солидаризировалось с экоактивистами.

От Бранденбургских ворот участники акции пошли с транспарантами до Потсдамской площади, после чего, сделав круг, они планируют снова вернуться к Бранденбургским воротам. На плакатах участников написаны призывы бороться против изменений климата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании судом Лондона незаконным запрета экоактивистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Лондоне признал незаконным запрет протестов экоактивистов – СМИ