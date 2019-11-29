Аддис-Абеба, , 18:01 — REGNUM Заместитель начальника по связям с общественностью эфиопского региона Оромия Дереза Терефе заявила, что неизвестные вооруженные лица убили двух региональных чиновников в Годзё, Западная Оромия. Неизвестные застрелили заместителя губернатора округа Джелегу Регена Кебебе и главу политической партии города Годзё Тесфае Гебреме. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Убийство двух чиновников является уже не первым нападением на правительственных чиновников в регионе. Напомним, что сотрудник Западного Шоа был застрелен таким же образом всего за неделю до этого. Ранее на этой неделе неизвестные боевики, как сообщается, убили главного криминального детектива города Некемет Чала Дегага.

В сообщениях СМИ также указывается, что в прошлом было предпринято несколько покушений на правительственных чиновников в западной части региона Оромия. В дополнение к убийствам правительственных чиновников, неизвестные вооруженные люди также атаковали мирных граждан и иностранцев.

Дереза Терефе подчеркнула, что правительство желает, чтобы борьба народа оромо была решена только мирным путем. «Трудно точно установить ответственность за целенаправленные убийства должностных лиц в западной части региона Оромия, и это противоречит процедуре привлечения кого-либо к ответственности без достаточных доказательств — ошибка только усугубит ситуацию», — сказала чиновник.

«Чтобы положить конец такого рода атакам, наша позиция как правительства заключается в том, необходимо конфисковать незаконное оружие, а также провести дискуссии с заинтересованными сторонами, вместо того, чтобы искать предлоги для не избирательного уничтожения», — отметила Дереза.