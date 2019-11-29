Бишкек, , 17:35 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии провели в киргизской столице спецоперацию, в ходе которой арестовали гражданина России, объявленного в международный розыск за убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 22-летнего мужчину разыскивают российские правоохранительные органы за убийство помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры Москвы в мае 2019 года.

Задержанного преступника спецслужбы передали сотрудникам службы криминальной милиции МВД Киргизии для решения вопроса о его экстрадиции в Россию, согласно межгосударственным соглашениям.