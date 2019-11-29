Балашиха, Московская область, , 17:24 — REGNUM Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения в Балашихе обещают завершить 29 ноября до 21:00. Об этом сообщается на портале администрации городского округа.

Подачу водопроводной воды в многоквартирные дома микрорайона Железнодорожный планируют восстановить 29 ноября до конца дня. За подробностями жителям рекомендуют обращаться в «Балашихинский Водоканал».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Железнодорожный Балашихи отключили подачу водопроводной воды из-за попадания хлорсодержащего дезинфицирующего вещества. Жители массово жаловались на сильный запах хлорки, рези в глазах и кашель.

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