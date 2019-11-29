Россошь, Воронежская область, , 17:14 — REGNUM Трёхлетний ребёнок самостоятельно покинул территорию детского сада в городе Россошь Воронежской области — воспитатели мальчика не хватились, на ребёнка без верхней одежды посреди улицы внимание обратили прохожие. Как сообщил ИА REGNUM 29 ноября старший помощник прокурора области Михаил Усов, по данному факту проводится проверка.

Как установлено, трёхлетний мальчик ушёл из детского сада №17 около 16:30 28 ноября. На то, что мальчик отсутствует, никто из персонала детского сада внимания не обратил.

«Ребенок был обнаружен на одной из улиц города бдительными гражданами. В настоящий момент он находится в безопасности, его жизни ничего не угрожает. Ход проверки находится на контроле прокурора», — сообщил Михаил Усов.