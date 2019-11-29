Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Приморский районный суд Петербурга приостановил работу на 90 суток двух столовых для сотрудников строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» после отравления работников. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в середине ноября суд на месяц закрыл столовую для служащих центрального офиса сети гипермаркетов «Лента» после того, как там отравились 101 человек. У всех врачи выявили острую кишечную инфекцию.

Теперь очередь дошла и до столовых «Леруа Мерлен», расположенных на улице Парашютная, 60, литера В и проспекте Испытателей, 5/ 2, литера А. Там в середине октября отравилось двое сотрудников.

Как следует из постановления суда, к административной ответственности привлечено ООО «Фуд Сервисез». Общество обвиняют в совершении в «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Предваряло это решение проверка городского управления Роспотребнадзора.

Экспертиза управления выявила в исследованных образцах сэндвича с курицей и незаправленной отварной грече не были указаны даты изготовления, а также в них были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы групп D, S. В заправленном коктейле с ветчиной и сыром, на котором также не была указа дать, обнаружены КМАФАнМ (определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, — прим.ред.), в свекольном салате с яйцом и майонезом обнаружены БГКП (Бактерии группы кишечной палочки, — прим.ред.) в количестве 0,1 г.

«Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности буфета-распреда ООО «Фуд-Сервисез» на Парашютной улице и проспекте Испытателей сроком на 90 суток, включая срок временного приостановления деятельности, то есть до 15 января 2020 года включительно», — говорится в сообщении.

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