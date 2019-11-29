Ла-Пас, , 16:57 — REGNUM Управление уполномоченного по правам человека Боливии констатировало смерть ещё одного из раненных в ходе столкновений между сторонниками и противниками Эво Моралеса. Об этом сообщает боливийское агентство La Razón.

Теперь число жертв социально-политического кризиса в Боливии составляет 35 человек.

Скончавшегося звали Хулио Льянос Рохас. В своё время он пережил гонения со стороны военной диктатуры. 29 октября Рохас был доставлен в больницу группой индейцев из департамента Потоси с тяжёлыми травмами головы.