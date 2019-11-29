Балашиха, Московская область, , 16:45 — REGNUM В Московской области произошло попадание больших объёмов хлора в воду, передаёт телеграм-канал Baza.

По данным источника, ЧП случилось в бывшем городе Железнодорожный (сейчас часть Балашихи).

«Из-за сбоя на местном «Водоканале» в воду попало слишком много хлора. Концентрация была такой высокой, что пришлось отключить подачу воды во всём городе», — информирует источник.

В городе якобы ведётся раздача питьевой воды.

В областном управлении МЧС информацию об отключении воды подтвердили.

«При проведении аварийно-восстановительных работ по замене и промывке труб было использовано специальное дезинфицирующее средство. В результате чего было допущено попадание средства в воду на Восточном водозаборе микрорайона Железнодорожный», — говорится в сообщении.

Подача воды в городе ограничена до 19:00.