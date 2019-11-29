Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Три районных суда Петербурга вернулись к работе, после того как полиция проверила их на наличие опасных и взрывчатых веществ, ещё пять учреждений Фемиды ждут, когда силовики проверят здания после угроз «минеров». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, на электронные почты восьми районных судов Петербурга пришли письма с сообщениями о минировании, к обеду их получили Петродворцовый, Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский районные суды.

Как и днем ранее, злоумышленники разослали сообщения о «минировании» и потребовали выплатить 120 биткоинов (более 57,5 млн рублей).

В результате эвакуированы были Приморский, Выборгский, Невский, Петродворцовый, Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский районные суды.

«Петродворцовый, Выборгский и Красногвардейский районный суды вернулись к работе», — сообщила пресс-служба судов.

Отметим, что правоохранительным органам понадобилось около часа, чтобы проверить на наличие опасных предметов три эвакуированных здания. Ещё пять ждут проверок.

Читайте ранее в этом сюжете: Шантажисты атаковали восемь судов Петербурга