Краснодар, , 16:17 — REGNUM Неизвестный злоумышленник днём 29 ноября обстрелял проезжающие автомобили на Школьной улице в Краснодаре. Предположительно, огонь вёлся из пневматического оружия. Пострадал микроавтобус марки Mercedes. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила очевидец инцидента Мария.

Всё произошло около 14 часов у дома 13 по улице Школьной. Очевидцами происшествия стали женщина с маленьким ребёнком, которые ехали в автомобиле такси.

«Мы ехали на такси рядом с микроавтобусом, и тут полетели искры из стёкол… Наш таксист сказал, что опять стреляют. Оказалось, это происходит не впервые на этом участке дороги, и уже были случаи, когда стреляли из домов и разбивали стёкла у проезжающих авто», — отметила Мария.

Как отмечает ИА REGNUM, за последнее время в Краснодаре произошло несколько случаев обстрела автомобилей из пневматического оружия. Так, в начале ноября на улице 40-летия Победы подростки обстреляли припаркованный автомобиль. А в июле от действий хулиганов пострадало два десятка автомобилей на улице Покрышкина.