Ярославль, , 15:48 — REGNUM Органы регионального и муниципального жилищного надзора мешают становлению нормального рынка жилищных услуг в России. Так считает коммерческий директор ярославской группы компаний «Альфа-Групп» Юлия Кузнецова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения «регуляторной гильотины» ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук заявил о возможной ликвидации жилинспекций, так как они «не привели к существенному улучшению ситуации с контролем за деятельностью лицензируемых УК». Ярославский эксперт согласен с этим мнением.

«Если считать, что органы государственного и муниципального жилищного надзора должны улучшать ситуацию с управлением жильем, то фактически этого не происходит. Главный механизм работы этих органов — штрафы, которые накладываются на управляющие компании. Житель жалуется, например, на плохое состояние подъезда. Приходит госжилнадзор, накладывает штраф и одновременно обязует выполнить работы в ограниченный период времени. Жилнадзор не интересует, есть ли деньги на счете, какие долги у людей по оплате этих услуг, целесообразно ли делать ремонт сейчас (или придется через месяц все сломать для замены проводки). Управляющая организация, чтобы выполнить предписание и заплатить штраф будет экономить: на ресурсах, на качестве услуги, на развитии. Это значит, что будут покупаться дешевые материалы, материально-техническая база развиваться не будет, оборудование закупаться не будет. Не говоря уже о развитии новых технологий и айти-решений. Ну, и самое плохое, что уходят грамотные профессиональные кадры, потому что денег на них в управдомах нет», — говорит Юлия Кузнецова.

Представитель компании полагает, что фактически жилищные инспекции вмешиваются в отношения между потребителем и поставщиком услуг. Между тем качество должно регулироваться рыночными механизмами.

«Фактически органы жилнадзора выполняют две задачи — пополнение бюджета и регулирования рынка. При помощи штрафов из отрасли в нашем регионе изымаются десятки миллионов рублей в год, которые идут в бюджет. Такое ощущение, что им поставили план по штрафам ‑ и они его выполняют. Сейчас с рынка можно убрать практически любую УК. Контролеры в данном случае вмешиваются в конкурентную борьбу, играя против одних УК в пользу других, фактически подменяя механизмы рыночной конкуренции», — считает Юлия Кузнецова.

Слова участника рынка подтверждаются конкретными скандальными примерами. Так при содействии органов госжилнадзора в Ярославской области 129 домов в Переславле-Залесском сменили управляющие компании. Жилищный надзор «закрыл глаза» на явную подделку протоколов собраний собственников. После громкого скандала по этому факту были возбуждены уголовные дела, директор департамента госжилнадзора Елена Скоробогатова лишилась своего поста, а затем была арестована (по подозрению в другом преступлении). Сотрудники департамента проходят по делам о взятках, которые вымогались у управляющих компаний.

По мнению Кузнецовой, работа органов госжилнадзора является излишним регулированием.

«Сегодня жилищный кодекс дает возможность жителям самим определять взаимоотношения с управляющей компанией. Если управляющая организация работает на рынке, общается с людьми, пытается что-то сделать — в существующих рыночных условиях это уже хорошо. Это надо стимулировать, а не наказывать. Вопрос недовольства клиента качеством услуги наказанием вряд ли отрегулируешь. Жилищный кодекс дал сейчас собранию собственников максимальные полномочия. Тут уж нужно двустороннее желание общаться, договариваться и принимать совместное решение, нужное людям. Сейчас люди пассивны, отрасль зарегулирована, управдомы все время от кого-то отбиваются, защищаются, вместо работы. Мы посчитали — у нас, например, в день по 2 контрольных мероприятия происходит. К каждому нужно документы подготовить, сопроводить. Насчитали, что сферу ЖКХ регулируют почти 500 законов и подзаконных актов. Люди остаются пассивными, а их деньги все равно тратятся плохо. Бизнес не может хорошо работать в условиях тотальной зарегулированности», — считает Юлия Кузнецова.

По мнению собеседника ИА REGNUM, государство должно ограничиться контролем за соблюдением лицензионных требований, влияющих на безопасность проживания в домах. Для этого содержать отдельный государственный орган и его «дубликат» в виде муниципальных жилинспекций не обязательно.

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