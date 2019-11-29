Посёлок городского типа Ис, Свердловская область, , 15:47 — REGNUM На Урале пострадавшим от пожара в жилом доме жителям посёлка Ис будет выделена помощь из резервного фонда Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Соответствующее поручение сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с погорельцами. Средства будут направлены в Нижнетуринский городской округ для приобретения жилья пострадавшим от пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 22 ноября в двухэтажном бараке. В тот день без жилья остались более десяти человек.

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Отметим, что впоследствии региональные и муниципальные власти обещали оказать поддержку пострадавшим от пожара.

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