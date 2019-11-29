Москва, , 15:22 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обнародовала список интернет-страниц, на которых регулярно публикуются фейковые новости. Перечень опубликован на сайте Роскомнадзора 29 ноября.

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В ведомстве уточнили, что на перечисленных ресурсах «регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация».

Всего в списке 27 позиций, включая отдельные блоги, группы в соцсетях, в том числе созданные СМИ, и каналы на YouTube. В частности, в список занесены страницы «ВКонтакте» у РБК и Газета.Ru.

Напомним, в октябре Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к 10 интернет-ресурсам, который распространяют фейковые новости. Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет СМИ, блогерам и в целом физическим лицам распространять в интернете недостоверную информацию, «создающую угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка». Максимальное наказание предусматривает штраф в размере 1,5 млн рублей.

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