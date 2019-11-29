Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM В пятницу, 29 ноября, на электронные адреса восьми районных судов Петербурга пришли письма с сообщениями о минировании, к середине дня их получили Приморский, Выборгский, Невский, Петродворцовый, Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский районные суды, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в четверг злоумышленники разослали в суды Москвы и Петербурга сообщения о «минировании». В нем они требовали выплатить 120 биткоинов (более 57,5 млн рублей).

В результате проверок опасных предметов или взрывчатых веществ в зданиях судов обнаружены не были. В пятницу суды Петербурга начали свою работу в обычном режиме. Но, ближе к 14:00 письма с требованиями и угрозами вновь начали поступать на электронные почты судов.

Первыми были эвакуированы Приморский и Выборгский, через несколько минут Невский, а ближе к 15 часам дня Петродворцовый, Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский районные суды.

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