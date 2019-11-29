Богданович, Свердловская область, , 15:20 — REGNUM На Урале Богдановичский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подсудимый, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения (только 11 раз за превышение скорости), признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Более того в течение последующих трёх лет гражданин не сможет управлять транспортным средством.

Напомним, что ДТП произошло 25 августа 2019 года в Богдановиче на улице Кунавина. В тот день подсудимый, будучи пьяным, на своём автомобиле «Мерседес» превысил скорость и врезался в дерево, отчего автомобиль опрокинулся. Находившийся на переднем сиденье не пристёгнутый ремнём безопасности пассажир скончался от полученных травм.

Отметим, что подсудимый вину не признал, а приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.