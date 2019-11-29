Уфа, , 15:15 — REGNUM Механика по животноводческому оборудованию прижало легковым автомобилем к стене административного здания в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 25 октября 49-летний механик по животноводческому оборудованию ООО «Северная Нива Башкирия» Белебеевского района приехал в транспортный парк за запчастями для ремонта охладителя молока. В какой то момент механик присел на скамейку и в этот момент был прижат легковой автомашиной к стене административного задания.

Отмечается, что хозяин служебного автомобиля хотел накачать спустившее колесо и доставал из салона машины компрессор. В этот момент водитель запустил двигатель, машина поехала вперед и придавила сидящего на скамейки механика.

Мужчина был госпитализирован в Белебеевскую ЦРБ, где врачи диагностировали у него тяжёлую травму.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что несчастный случай произошёл из-за нарушения требований безопасности при эксплуатации автомобиля и плохой организации производства работ.

Должностные лица, которые допустили данные нарушения, оштрафованы.