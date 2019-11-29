Остенде, , 14:58 — REGNUM Самолёт Ан-124−100−150 компании «Авиалинии Антонова» не смог взлететь из-за проблем с двигателем, сообщила пресс-служба компании.

Инцидент произошёл в аэропорту бельгийского города Остенде.

Во время взлёта произошёл помпаж двигателя, после чего самолёт был вынужден остановиться. Эксперты, осмотрев двигатель, не обнаружили видимых поломок.

Компания предоставила другой самолёт для выполнения задания заказчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Львова самолёт компании «Международные линии Украины» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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