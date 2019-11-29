Ковров, Владимирская область, , 14:48 — REGNUM Во Владимирской области 29 ноября микроавтобус по вине неизвестного водителя столкнулся с тремя грузовиками, сообщил портал «Губерния 33» со ссылкой на управление ГИБДД.

Авария произошла около 3:00 в Ковровском районе на 231-м километре трассы М-7 «Волга». Неизвестный водитель пытался перестроиться через три полосы и не пропустил микроавтобус Mercedes с жителем Ивановской области за рулём. Автобус сначала столкнулся с грузовиком DAF, затем остановился, и в него влетел грузовик Skania. Автобус от удара двинулся вперёд и столкнулся с автомобилем Kenworth.

В ДТП пострадали три пассажира микроавтобуса. По факту аварии проводится проверка.