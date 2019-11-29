* ИГ — запрещённая в России организация

Бамако, , 16:10 — REGNUM Группировка боевиков «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за столкновение двух французских вертолетов, в результате которых погибли 13 военнослужащих в Мали.

Два французских военных вертолета столкнулись 25 ноября в ходе проведения ночной военной операции против исламских боевиков в южной части Мали.

Как сообщили вооруженные силы Франции, к французской армейской авиации обратились с просьбой оказать помощь в борьбе с боевиками в регионе, где французские войска проводят операцию «Бархан» против вооруженных джихадистских группировок.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, своем пресс-релизе группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила, что ее боевики совершили внезапное нападение на французскую военную колонну в районе города Менака, впоследствии чего завязался бой.

«Вертолет с военнослужащими, прибывшими для оказания поддержки сухопутным войскам, попытался совершить приземление в зоне боевых действий, однако в результате налета джихадистов вертолеты Франции потеряли связь и столкнулись друг с другом. Жертвами инцидента стали 13 французских военнослужащих», — говорится в заявлении.

Группировка не пояснила, как смогла приблизиться к вертолетам и нарушить связь между ними. Однако вооруженные силы Франции уже опровергли заявления исламистской группировки.