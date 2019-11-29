Ярославль, , 14:35 — REGNUM В Ярославле в отношении многодетного отца возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. 49-летний мужчина задолжал сыну и двум дочкам-близнецам более 2 миллионов рублей.

Судебные приставы УФССП по ЯО

«Отец троих детей по решению суда обязан выплачивать своим детям алименты. В то время как дети воспитывались матерью, официально безработный отец продолжал копить алиментный долг. Ранее должник привлекался к административной ответственности за неуплату денежных средств на содержание детей. За совершенное правонарушение мировой судья назначил мужчине 20 часов обязательных работ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Ярославской области.

Однако обязательные работы не помогли, долг по алиментам продолжал расти. Потому судебными приставами и было принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Также судебные приставы произвели арест выявленного имущества. Очевидно, что арестованный автомобиль реализуют в счет погашения алиментной задолженности», — пояснили в УФССП по Ярославской области.

Всего в Ярославском области в 2019 году было возбуждено 469 уголовных дел по неуплате алиментов.

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