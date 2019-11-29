Мурманск, , 14:32 — REGNUM Сотрудники ФСБ РФ пришли с обыском в Мурманский морской рыбный порт. Об этом администрация порта сообщила в Twitter.

«В управление рыбного порта — маски-шоу. Нагрянуло 20−30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, причалы Мурманского морского рыбного порта в феврале 2018 года Росимуществом были переданы ФГУП «Нацрыбресурс». В ноябре того же года причалы были сданы в аренду двум другим предприятиям.