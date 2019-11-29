Донецк, , 14:52 — REGNUM Два боевика 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ выпрыгнули с поезда, не желая участвовать в карательной операции в Донбассе, сообщил 29 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«В ходе следования в зону ООС (Операция объединённых сил — ИА REGNUM) двое военнослужащих осуществили попытку побега из эшелона, выпрыгнув из него на ходу. В результате один погиб, другому удалось скрыться», — рассказал он.

Басурин добавил, что командование ВСУ несколько дней скрывало информацию об инциденте, а затем заявило о переходе украинских силовиков на сторону Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксировано девять обстрелов территории ДНР украинскими силовиками. Пострадал один мирный житель, повреждены три дома.

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