Омск, , 14:24 — REGNUM В Омской области возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревается 30-летний депутат городского совета.

Как полагают в следствии, в сентябре-ноябре 2019 года он обещал предпринимателям остановить проверку по депутатскому запросу предприятия по оказанию ритуальных услуг. Проверка была начата по вопросу законности использования земли сельскохозяйственного назначения под размещение коммерческих объектов. При этом депутат такими полномочиями не обладал.

«В качестве вознаграждения за свои услуги подозреваемый предложил предпринимателю установить на могиле его родственницы памятник, оградку и другие ритуальные сооружения на общую сумму более 230 тысяч рублей», — отметили в СКР.

Однако завершить начатое политику помешали сотрудники МВД. Расследование преступления продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Омске Центральный районный суд приговорил к штрафу медработника за взятку в сумме более 870 тыс. рублей.

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