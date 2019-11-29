Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Причиной отвратительного запаха, который несколько дней мучил жителей Фрунзенского и Невского районов Петербурга, стал этиленгликоль, который сливал в городскую канализацию частный ассенизатор. Об этом ИА REGNUM сообщил эколог, руководитель независимой экологической лаборатории общественного контроля Сергей Грибалев.

Напомним, о вони первыми сообщили жители района Купчино в ночь на четверг, 21 ноября. Люди писали в соцсетях, что нечем дышать. Позже на то же самое пожаловались жители Невского района. На место выезжали сотрудники оперативных служб, но сразу не смогли установить источник запаха. 22 ноября из-за ЧП пришлось эвакуировать школу

28 ноября стало известно о задержании предполагаемого виновника инцидента. Им оказался 48-летний житель Купчино, который зарабатывает на жизнь частным ассенизатором. Для этого у мужчины в собственности есть автомашина ГАЗ, оборудованная цистерной и насосным устройством.

Как отметил Сергей Грибалев, специалисты независимой лаборатории также выезжали в район, где жители массово жаловались на запах. Поскольку сообщения от горожан начали поступать спустя какое-то время после слива ядовитых отходов в канализацию, показатели в воздухе были превышены, но не критично.

«Источник зловония был этиленгликоль. У него характерен запах «омывайки», которую производят кустарным способом. Отношение к этому очень несерьезное в обществе, а на деле это химическое вещество очень серьезно влияет на экологию», — отметил собеседник агентства.

К слову, минувшим летом люди уже сталкивались с последствиями влияния на экологию этого химического вещества, когда на речке Новой был зафиксирован разлив этого же вещества. Тогда в реке погибло всё живое, в том числе и птицы.

Специалист рекомендовал петербуржцам, в случае если история повторится, незамедлительно обращаться не только в госорганы, но и к независимым экологам, поскольку те реагируют на подобные сообщения более оперативно.

К слову, показатели и состав ядовитых отходов был определён и городским комитетом, отвечающим за экологию. Все данные переданы надзорным ведомством в правоохранительные органы, пояснил ИА REGNUM представитель комитета по природопользованию.

Отметим, сейчас рядом депутатов Законодательного собрания Петербурга, разрабатывается законопроект, который будет регламентировать контрольно-надзорным органам нормирование запаха воздуха. Сейчас это не делается, из-за чего люди страдают от вони, а чиновники лишь разводят руками.

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