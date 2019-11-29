Душанбе, , 14:22 — REGNUM Признанных виновными в контрабанде товаров двух бывших сотрудников таможенной службы Таджикистана районный суд Сомони Душанбе приговорил к 6 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Приговор в отношении Шомилджона Наботова и Мухаммаднозима Нозимова был оглашен ещё в октябре 2019 года, и остался без изменения, несмотря на то что адвокаты подсудимых в ноябре 2019 года подали в городской суд кассационную жалобу.

При этом информации о том, была ли применена к экс-сотрудникам таможни недавняя амнистия пока нет. Также суд района Исмоила Сомони и городской суд Душанбе не предоставили никаких подробностей приговора.

По информации осведомлённого в данном деле источника «Таджик ТА», Нозимов и Наботов работали на КПП на таджикско-узбекской границе в Истаравшане и не оформили должным образом документы на фуру с одеждой, которая направлялась из Узбекистана в Таджикистан.

Адвокат Нозимова сообщил, что его подзащитный был взят под стражу сразу после того как 23 мая 2019 года фура с контрабандой была задержана.

В суде района Сомони Душанбе отметили, что экс-таможенники были арестованы спустя две недели после резкой критики работы сотрудников таможенной, налоговой, финансовой служб президентом страны Эмомали Рахмоном.

Адвокат Нозимова подчеркнул, что помимо осужденных по данному делу, было задержано ещё четыре человека: сотрудник таможни, два водителя и гражданин Узбекистана, которые позже были оштрафованы и отпущены на свободу.

При этом, по словам родных и близких, Шомилджон Наботов и Мухаммаднозим Нозимов в полном объёме выплатили нанесенный государству материальный ущерб (55 тыс. сомони или 5,5 тыс. долл.).