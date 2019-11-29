Первомайский, , 14:27 — REGNUM Четыре кассеты с деньгами похитили злоумышленники, взорвавшие банкомат в Харьковской области, сообщили 29 ноября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В полицию города Первомайский поступило сообщение о взрыве. На место выехали полицейские, сотрудники прокуратуры, кинологи и взрывотехники. Они обнаружили, взорванный банкомат и зафиксировали пропажу денег.

В результате взрыва никто не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается, злоумышленников ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное преступление было совершено в населённом пункте Черкасская Лозовая Харьковской области.

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