Краснодар, , 14:16 — REGNUM 120 домов останутся без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе в Краснодаре 29 ноября. Подачу тепла перекроют, чтобы провести ремонтные работы, сообщили в мэрии Краснодара.

Авария произошла на теплотрассе «ТЭЦ — Центр города» в районе пересечения ул. КИМ и ул. им. Маяковского. Для её ликвидации перекроют движение транспорта на участке от ул. им. Маяковского до ул. Титаровской — с 13:00 до завершения ремонтно-восстановительных работ. Также на время проведения ремонтных работ отопление и горячую воду отключат для 120 многоквартирных домов и 20 соцобъектов в районе центральной части города.

«Авария произошла на одном из старых участков тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города». Наши специалисты обнаружили место порыва. Чтобы ликвидировать аварию с минимальными неудобствами для жителей, приняли решение начать работы вечером в пятницу — чтобы завершить уже в субботу. Подачу тепла и горячей воды рассчитываем возобновить в течение суток 30 ноября», — сообщил генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов.

Отметим также, что утром 29 ноября на трубопроводе в районе улиц Проспект Чекистов и Рождественской набережной произошла авария, в зону отключения попало 11 многоквартирных домов. Ликвидировать аварию обещают к 15:00 29 ноября.