Псков, , 14:04 — REGNUM В Новоржевском районе Псковской области проводится проверка в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Уточняется, что проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авария произошла 29 ноября около 8.30 часов в Новоржевском районе на втором километре автодороги Новоржев-Кудеверь. Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иваньково-Новоржев, не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, в салоне транспортного средства было десять пассажиров, в том числе семь детей. Следствие приводит информацию о троих пострадавших детях.

Как сообщало ИА REGNUM, гололёд мог стать причиной аварии автобуса с детьми в Псковской области.

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