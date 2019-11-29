Псков, 29 ноября 2019, 14:04 — REGNUM В Новоржевском районе Псковской области проводится проверка в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.
Уточняется, что проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Авария произошла 29 ноября около 8.30 часов в Новоржевском районе на втором километре автодороги Новоржев-Кудеверь. Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иваньково-Новоржев, не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.
По предварительным данным, в салоне транспортного средства было десять пассажиров, в том числе семь детей. Следствие приводит информацию о троих пострадавших детях.
Как сообщало ИА REGNUM, гололёд мог стать причиной аварии автобуса с детьми в Псковской области.
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