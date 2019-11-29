Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Приморский и Выборгский районные суды Санкт-Петербурга днем 29 ноября получили угрозы о «заминировании» от неизвестных злоумышленников. Идет эвакуация людей из зданий, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 28 ноября были эвакуированы люди как минимум из восьми судебных зданий Петербурга — не только районных судов, но и городского суда, а также двух военных судов. По данным СМИ, эвакуация затронула порядка 1300 человек.

Злоумышленники выдвигали требования о перечислении им многомиллионных сумм, в биткоинах, угрожая взрывом. Здания были проверены оперативными службами, никаких опасных веществ или взрывных устройств не найдено.

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В тот же день аналогичные угрозы получили ряд судов в Москве, там также проводилась эвакуация.

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