Воронеж, , 13:44 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев находился на борту самолёта авиакомпании S7, в который вечером 28 ноября на территории аэропорта «Воронеж» врезался тягач. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-центре правительства региона.

Губернатор планировал отправиться в командировку в Москву — как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 28 ноября он вылететь не смог из-за плохих погодных условий.

Как ранее сообщалось, столкновение произошло вечером 28 ноября на взлетно-посадочной полосе, самолёт готовился вылететь в Москву. Инцидент произошёл при обработке взлетно-посадочной полосы при сложных погодных условиях. Сейчас самолёт находится на стоянке в аэропорту. Пассажиров отправили другими рейсами.

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