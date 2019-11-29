Самара, , 13:42 — REGNUM Два руководителя АО «Предприятие тепловых сетей» («ПТС») были задержаны в Самарской области по подозрению во взятках. Об этом 29 ноября сообщает 63.ru, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, стражи порядка подозревают двух руководящих сотрудников «ПТС», которое входит в состав группы «Т Плюс», в систематическом получении денег от строительных компаний за подключение объектов к теплоснабжению до прохождения процедур запуска в эксплуатацию и получения необходимых согласований.

По словам источника в правоохранительных органах, этим создавалась угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, плата за такое несанкционированное потребление энергоресурсов фактически ложилась на плечи добросовестных потребителей.

Стражи порядка не исключают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим преступлениям в сфере работы сетей теплоснабжения.

По словам руководства группы «Т Плюс», подозреваемые уже отстранены от занимаемых должностей по подозрению в коррупции.