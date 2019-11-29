Элиста, , 13:29 — REGNUM Решение о возбуждении уголовного дела в отношении одного из руководителей ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия» принято следственными органами ФСБ, сообщила 29 ноября пресс-служба прокуратуры республики.

Информация о нарушении прав граждан при установлении инвалидности была размещена в социальных сетях, её обнаружили прокуроры в ходе мониторинга. Позже было принято решение о возбуждении уголовного дела. Подробности не раскрываются, однако в прокуратуре отметили, Что речь идёт о незаконном установлении инвалидности.

«Действия должностного лица, организовавшего незаконное установление инвалидности и незаконное завышение группы инвалидности, квалифицированы по ч.1 ст.285 УК РФ и расцениваются как злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере социальной защиты лиц с ограничениями жизнедеятельности», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, что ранее в Липецке был вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы — его признали виновным в мошенничестве на 7, 9 млн рублей.