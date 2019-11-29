Омск, , 13:26 — REGNUM В Омске Центральный районный суд 29 ноября вынес приговор по уголовному делу о получении медицинским работником взятки в сумме более 870 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Омской области.

Уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») было возбуждено в отношении заведующего травматологическим отделением БУЗ ОО «Медико-санитарная часть №4».

В суде установлено, что заведующий в 2017 году лично получил от руководителя коммерческих организаций взятку в размере 876 тыс. рублей. Деньги предназначались за обеспечение победы подконтрольных бизнесмену организаций в аукционах на право заключения госконтрактов на оказание услуг по поставке изделий медицинского назначения для нужд МСЧ №4.

Полученными деньгами медработник распорядился по своему усмотрению, уточнили в ведомстве.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей. Также он лишён права занимать определённые должности сроком на три года.

Деньги в размере суммы взятки постановлено конфисковать в доход государства.

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