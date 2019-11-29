Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу 35-летнего врача-травматолога одной из больниц города, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 11 лет. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, врач-травматолог был задержан в конце февраля по подозрению в распространении наркотиков. Уголовное дело было расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу в конце сентября.

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