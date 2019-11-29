Псков, , 13:16 — REGNUM Предварительная причина ДТП с рейсовым автобусом в Новоржевском районе Псковской области — образовавшаяся на данном участке автодороги гололедица. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на данные регионального управления МВД,

По факту аварии организована проверка, её ход взял под личный контроль начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

По поручению главы ведомства для всестороннего изучения и фиксации обстоятельств происшествия на место выехали специалисты регионального управления МВД во главе с руководителем региональной Госавтоинспекции Сергеем Семеновым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Авария произошла утром, около 8:30 29 ноября, на 2-м километре автодороги Новоржев — Кудеверь в Новоржевском районе Псковской области. В салоне в момент аварии находились десять человек, в том числе семь детей, которые ехали в школу. Пять человек, в том числе четверо детей, получили травмы. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением — автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Напомним, в феврале 2019 года в Калужской области на скользкой дороге перевернулся и разбился автобус, в котором ехали дети из Смоленской области. В результате ДТП погибли семь человек — трое детей и четверо взрослых.

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