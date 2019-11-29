Ростов-на-Дону, , 13:10 — REGNUM Сторона защиты сотрудника следственного управления СКР по Ростовской области, взявшего в заложники свою семью и коллегу, намерена обжаловать меру пресечения.

«Апелляция по обжалованию меры пресечения подполковнику юстиции Сергею Ткачёву, который обвиняется в захвате заложников, будет слушаться в закрытом режиме», — пишет telegram-канал «Ростов_новости».

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовский суд заключил фигуранта уголовного дела по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» под стражу до 19 января 2020 года.

Напомним, ЧП в центре Ростова-на-Дону с участием следователя произошло утром 20 ноября 2019 года. Пострадавших нет.

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