Ровно, Украина, , 13:11 — REGNUM В Ровенской области Украины на трассе Киев — Чоп грузовик столкнулся с микроавтобусом, сообщила 29 ноября пресс-служба Национальной полиции области.

По данным правоохранителей, 22-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом под управлением 24-летнего мужчины.

Водитель микроавтобуса погиб на месте, его тело пришлось доставать из металла при помощи специального оборудования. Водитель грузовика доставлен в больницу. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и грудной клетки. Он находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Киев — Одесса столкнулись пять грузовиков, пять легковых автомобилей и один автобус. К счастью, никто не погиб.

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