Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM В школе № 197 города Екатеринбурга отменены уроки из-за заболевания нескольких учащихся третьего класса. Как сообщает информационный портал Е1, руководство учебного учреждения намерено провести в предстоящие выходные санитарную обработку помещений школы.

Издание сообщает, что возможной причиной стало массовое отравление школьников 28 ноября, так как несколько человек не пришли на следующий день в школу и у них жалобы на рвоту и боль в желудке.

Как пояснили чиновники управления образования Чкаловского района Екатеринбурга, говорить о массовом отравлении преждевременно. На данный момент заболели пять учащихся, один из них госпитализирован. При этом некоторым школьникам поставлен диагноз — ОРВИ.

Тем не менее, чиновники получили тревожный сигнал от руководства школы и решили провести противоэпидемиологические мероприятия в учебном учреждении.

«Мы призываем родителей не паниковать. Ситуация под контролем и Роспотребнадзора, и департамента образования, и больниц», — сообщила глава районного управления образования Инна Гумбатова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловской области произошло массовое заболевание детей в лагере «Лесная жемчужина». Тогда на недуг пожаловались 19 детей, после чего началась проверка инцидента.

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