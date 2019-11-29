Ереван, , 13:09 — REGNUM Два пассажирских самолёта, принадлежащие авиакомпаниям «Аэрофлот» и S7, которые следовали по маршруту из Москвы в Ереван, не смогли из-за густого тумана совершить посадку в аэропорту «Звартонц» и вынужденно сели в Сочи и Астрахани. Об этом 29 ноября сообщил пресс-секретарь аэропорта «Звартноц» Сатеник Ованнисян.

«В Ереване был густой туман, рейс «Аэрофлота» был вынужден сесть в Сочи, а самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в запасном аэропорту Астрахани», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря «Звартонца».

Также он рассказал, что в настоящее время погодные условия приближаются к нормальным и в данный момент армянский аэропорт уже принимает самолеты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее авиарейс в китайскую Санью был задержан в Уфе из-за неисправности самолета.