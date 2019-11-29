Чита, , 12:57 — REGNUM Спустя почти месяц после кровавого расстрела, учинённого в Забайкалье тюменским срочником Рамилем Шамсутдиновым, с обвиняемым встретился его отец — Салим Шамсутдинов. Некоторые подробности их первого разговора приводит «URA.RU».

По словам отца срочника, сын долго смотрел на него тяжелым взглядом и молчал, а потом спросил:

«Папа, почему я здесь? Что я здесь делаю? Ты что, гнал?». Я ничего ему не ответил».

Комментируя свои впечатления от встречи, Шамсутдинов-старший отметил, что не мог объяснить сыну «как он оказался в этом гадюшнике».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером, 25 октября 2019 г. при смене караула Рамиль Шамсутдинов — рядовой войсковой части, расположенной в ЗАТО «Горный» (Забайкальский край) хладнокровно расстрелял своих сослуживцев.Ему предъявлено обвинение по п."а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

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