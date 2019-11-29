Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону группа подростков угнала и подожгла автомобиль. Злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. В настоящее время они объявлены в розыск. Об этом сообщила владелец машины в социальных сетях.

Инцидент произошёл на улице Абаканской 27 ноября 2019 года в 23:00 мск.

«На видео четверо неизвестных лиц (две девушки и два парня) отгоняют мою машину, которая находилась в неисправном состоянии, аккумулятора там не было. На втором видео — машина после того, как она сгорела», — написала подписчица паблика «Ростов Главный», обратившись к очевидцам за помощью в розыске преступников.

Интернет-подписчики пожелали автору поста найти хулиганов.

ИА REGNUM отмечает, что в 2019 году в Ростове-на-Дону зафиксирован рост подростковой преступности. Только в период с января по август 2019 года в суд направлено 127 уголовных дел по ст. 158 УК РФ «кража». Для сравнения: в 2018 году таких дел было 84. Лидерами по числу краж являются Ворошиловский и Первомайский районы.