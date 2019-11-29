Усинск, Коми, , 12:44 — REGNUM Ухтинский городской суд признал погибшими двух пропавших без вести горняков на шахте в Яреге. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Решение суда, как отмечают местные власти, позволит в полном объеме оказать поддержку членам их семей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября на шахте «Яреганефть» произошло возгорание. На момент ЧП в шахте находились 45 человек, 42 горняка были эвакуированы. Ещё один работник был спасён бойцами горно-спасательного отряда.