Уфа, , 12:47 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожно транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По его информации, авария произошла около 11 часов на 1229 км автодороги Москва-Уфа в Дюртюлинском районе республики.

Столкнулись три автомобиля «Renault Logan», «Лада Приора» и «Hyundai». В результате ДТП два человека погибли, еще один пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и других служб. Подробности ДТП уточняются.

В связи с аварией движение на дороге временно ограничили, автомобилям приходится ехать в объезд.