Йошкар-Ола, , 12:42 — REGNUM В Марий Эл с утвержденным обвинительным заключением передано в суд уголовное дело в отношении четверых организаторов подпольного казино в столице республики. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой»).

По версии следствия, для работы казино было арендовано помещение кафе в Йошкар-Оле. Там установили игровые столы, игральные карты и фишки для игр в покер. Посетители перед началом игры платили взнос в размере 3 тыс. рублей. «Покерный клуб» действовал в течение года при строгой конспирации.

По существу дело будет рассматривать Йошкар-Олинский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Ростове-на-Дону закрыли аналогичный клуб, который работал в помещении, принадлежавшем пенсионеру. Горожанин регулярно предоставлял двум жителям донской столицы нежилое помещение в одной из гостиниц на левом берегу реки Дон «для проведения вне игорной зоны азартной карточной игры «Покер».